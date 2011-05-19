У Криму порушено справу за фактом побиття двох міліціонерів

Сімферополь. 19 травня. УНІАН. Сакська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом спричинення тілесних ушкоджень двом дільничним міліціонерам, які намагалися зупинити грабіжників.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму.

«Правоохоронці дістали травми вчора пізно ввечері під час виконання службового обов’язку - затримання тих, хто скоїв замах на чуже майно», - йдеться в прес-релізі.

Наглядове відомство порушило справу за ч.3 ст. 345 Кримінального кодексу - навмисне спричинення тілесних ушкоджень працівникові правоохоронних органів під час служби. Санкція статті - позбавлення волі від 5 до 12 років.

Ведеться слідство.