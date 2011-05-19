У Чернівцях із квартири викрали золота на 80 тис. євро
19:12, 19 травня 2011Кримінал
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«Працювала» злочинна група
Чернівці. 19 травня. УНІАН. У Чернівцях міліція затримала крадіїв, котрі винесли з квартири золотих виробів майже на 80 тис. євро.
Про це повідомив УНІАН начальник управління карного розшуку УМВС України в Чернівецькій області Руслан ДОМНІЦАК.
За його словами, двоє буковинців зламали серцевину замка, проникли в квартиру і викрали золоті вироби. Він зазначив, що 27-річний організатор угруповання вже кілька разів перебував у місцях позбавлення волі за крадіжки.
Затримані квартирні крадії «працювали» виключно вранці, коли господарі були на роботі.
Наразі чоловіки перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Порушено кримінальну справу.
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