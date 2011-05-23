СБУ затримала за хабарі двох працівників Державтоінспекції

Херсон. 23 травня. УНІАН. На Херсонщині співробітники СБУ затримали за хабарі двох працівників Державтоінспекції УМВС в Херсонській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-групі Управління СБУ в Херсонській області співробітників ДАІ, які вимагали грошові кошти від місцевого мешканця, затримано 20 травня в результаті спецоперації під час одержання частини хабара.

Встановлено, що керівник одного з районних відділів ДАІ разом зі своїм підлеглим налагодили схему отримання грошових коштів з водіїв автотранспортних засобів.

“Правоохоронці розробили доволі простий сценарій обману громадян. Інспектор, у якого знаходились матеріали адмінпрактики, починав психологічну обробку “клієнта”, наголошував на значних перешкодах у поверненні посвідчення і називав суму хабара. В залежності від матеріального статку (який визначався за маркою авто) та особливостей поведінки жертви, тарифи коливались в межах від однієї до кількох тисяч гривень. Після цього співробітник Державтоінспекції рекомендував поспілкуватись зі своїм керівництвом. У свою чергу начальник пропонував вирішити питання за меншу суму, на що зраділі можливості зекономити кошти водії відповідали неодмінною згодою”, - зазначається у повідомленні.

За даними УСБУ, “в тенета” хабарників потрапив місцевий водій автомобіля, який за порушення правил дорожнього руху вже поніс адміністративне покарання і мав на руках відповідне рішення суду. Але правоохоронці всіляко зволікали з поверненням йому документів і вимагали за вирішення цього питання 1 тис. грн.

За матеріалами СБУ органами прокуратури порушено кримінальну справу за ч.2. ст. 368 «одержання хабара» Кримінального кодексу України. Слідство триває.