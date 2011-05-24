Посадовця держінспекції на автомобільному транспорті затримали за хабарництво

Дніпропетровськ. 23 травня. УНІАН. Головного державного інспектора територіального управління Головної державної інспекції на автомобільному транспорті в Дніпропетровській області затримали за хабарництво.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами відділу ДСБЕЗ Дніпропетровського міського управління внутрішніх справ прокуратурою Індустріального району міста Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно головного державного інспектора територіального управління Головної державної інспекції на автомобільному транспорті в області.

Він вимагав та отримав 6 тис. грн. хабара від приватного підприємця за непроведення перевірок технічного стану його автобусів.

Посадовця затримано.

