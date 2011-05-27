У міліції заперечують спробу захоплення Володимирського ринку

Київ. 27 травня. УНІАН. У столичній міліції заперечують сьогоднішню спробу рейдерського захоплення Володимирського ринку, який розташований у Голосіївському районі Києва.

Як повідомили УНІАН у центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, сьогодні, о 7.25, до Голосіївського райуправління міліції надійшло повідомлення, що на територію ринку ввірвалася група озброєних людей і намагається захопити адміністративний корпус.

Як зазначили у ЦГЗ, до місця події було направлено наряди міліції та державної служби охорони. Як з’ясувалося на місці, працівники столичної прокуратури намагалися зайти до кабінету директора з метою перевірки додержання вимог чинного законодавства щодо умов оренди та дотримання екологічних правил у роботі, але група підприємців заважала їм це зробити.

Наразі, як зазначили у міліції, працівники прокуратури завершили свою роботу і залишили територію ринку, ніяких сутичок працівників ринку з міліцією та будь-яких інших правопорушень не зафіксовано.