Міліція затримала злочинця, який пограбував Генконсула Румунії

Чернівці. 27 травня. УНІАН. Співробітники карного розшуку Шевченківського райвідділу УМВС України у м.Чернівці за скоєння серії крадіжок з помешкань громадян та офісних приміщень затримали 34-річного місцевого жителя, на рахунку якого пограбування житла Генерального консула Румунії у Чернівцях.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, злочинець скоював крадіжки переважно шляхом пошкодження вікон з новобудов громадян в приватному секторі міста та з офісних приміщень, що були підготовлені для здачі в експлуатацію. Об’єктами посягань були опалювальна техніка, обладнання для водопостачання, комп’ютерна техніка, електро- та будівельні інструменти. Інколи він навідувався і до житлових будинків.

Кілька місяців тому, вночі проник до помешкання Генерального консула Румунії у Чернівцях Тетяни ПОПА, яка у цей час спала, і викрав у неї одяг, гроші, мобільний телефон та ноутбук.

Затриманий виявився наркозалежним, до цього вже 5 разів притягався до кримінальної відповідальності. Майже половину свого життя, 15 років, провів у місцях позбавлення волі. Цього разу при проведенні слідства була встановлена його причетність до вчинення більш ніж 50 крадіжок.

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атриманий на волі після останньої відсидки знаходився лише рік, і встиг за цей нетривалий термін нанести збитків чернівчанам на суму близько 200 тисяч гривень. Більшість речових доказів вилучена і повернута власникам.

Грабіжник знаходиться у слідчому ізоляторі та проводяться подальші слідчі дії.