Наставник Пукача, полковник спецназу у відставці, розстріляв свою сім'ю

Пенсіонер, який розстріляв свою сім'ю в Донецьку і наклав на себе руки, виявився 70-річним полковником спецназу у відставці Віктором Мітяєвим.

Саме Мітяєв колись займався підготовкою генерала Олексія Пукача, який зараз перебуває у СІЗО за звинуваченням у вбивстві Георгія Гонгазде.

Мітяєв убив свою дружину, зятя та 26-річну онучку, вижила лише дочка – куля зачепила їй руку. Потім чоловік наклав на себе руки – причому не застрелився, а зробив харакірі (розрізав ножем живіт).

Віктор Мітяєв і його будинок, де сталася кривава трагедія

Що стало причиною трагедії, достеменно не відомо. На місці кривавої бійні знайшли записку, яку залишив полковник. Як вдалося дізнатися журналістам, на клаптику паперу Мітяєв поспіхом написав: "Я з'їхав з глузду. За всі помилки потрібно платити. Я плачу найдорожчим, що у мене є".

Ця історія наробила галасу серед колишніх товаришів по службі Віктора Мітяєва. Все життя він віддав службі у міліції, прийшовши сюди 22-річним хлопцем з трамвайного депо. Починав простим інспектором в ДАІ, потім пішов на підвищення, був переведений до обласного управління міліції.

Полковник відслужив у десятці гарячих точок, брав участь у низці військових операцій, проведених за часів Союзу в 1970-1980 роках. Виїжджав до Чорнобиля одразу після аварії, тоді ж отримав інвалідність. Багато років викладав в юридичних вузах країни.

"Мітяєв займався секретною підготовкою міліцейської розвідки, вербуванням агентури. А в 1978 році його направили заступником начальника Новочеркаської школи удосконалення начальницького складу міліції", - розповів Володимир Бурик, випускник Донецького інституту внутрішніх справ.

Так, Віктор Мітяєв особисто займався підготовкою генерала Пукача, який нині перебуває в СІЗО за звинуваченням у вбивстві Георгія Гонгазде, а також генерала Рудика, який був заступником глави МВС за Юрія Луценка.

"Віктор Анатолійович був спокійним, витриманим, дисциплінованим. Професіонал! Ніколи не повірив би, що він здатний на таке. В останній раз я бачив його 9 травня, він скаржився на здоров'я", - розповів Василь Лямзенко, голова Ради ветеранів органів внутрішніх справ.

Також вдалося дізнатися, що останнім часом Віктор Мітяєв страждав не тільки від вікових захворювань, але і кілька місяців вживав антидепресанти.

"Безвихідь його довела. Віктор не так давно лежав у лікарні, скаржився, що за все потрібно платити, а грошей немає. За все життя зміг накопичити тільки на "Запорожець" з наклейкою "Інвалід", хоча у нього всі груди в орденах за скоєні подвиги", - розповів Юрій Мітяєв, брат полковника.

ТСН