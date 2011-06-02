Прокуратура: ексгумація тіла Чорновола була з дозволу родичів

Київ. 2 червня. УНІАН. Ексгумація тіла В’ячеслава Чорновола проведена за призначенням слідчого з дозволу його близьких родичів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, слідчим відділом прокуратури столиці проводиться досудове слідство за фактом загибелі В.Чорновола у березні 1999 року.

На даний час у кримінальній справі слідчим прокуратури призначено повторну комісійну судово-медичну експертизу тіла загиблого.

Після одержання письмового дозволу близьких родичів потерпілого, у відповідності до вимог кримінально-процесуального законодавства, сьогодні проведено ексгумацію тіла В.Чорновола, яке після огляду було передане до експертної установи для дослідження.

Близьким родичам В.Чорновола дозволено бути присутніми при проведенні вказаної експертизи, а також запропоновано надати свої пропозиції щодо персонального складу експертної комісії.

Хід слідства у кримінальній справі перебуває на особистому контролі заступника генерального прокурора України – прокурора міста Києва Анатолія МЕЛЬНИКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 червня, сестра В.Чорновола Валентина заявила, пішла покласти квіти на могилу брата і побачила, що асфальтна доріжка від могили розкопана. Вона припустила, що це був підкоп, щоб витягнути труну. Жінка звернулася до дирекції цвинтаря, де їй відповіли, що замінювали потрісканий асфальт. У зв’язку з цим вона припустила, що Генеральна прокуратура таємно почала процедуру ексгумації тіла В.Чорновола.

Довідка УНІАН. В.Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі на трасі Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року.

Розслідування справи про його загибель досі не закінчене.

22 березня 2011 року Генеральна прокуратура України передала на додаткове розслідування до столичного главку міліції кримінальну справу, порушену за фактом загибелі в ДТП В.Чорновола.

27 травня генеральний прокурор Віктор ПШОНКА в ефірі одного з телеканалів заявив, що у справі про загибель колишнього лідера Руху В.Чорновола готується ексгумація.