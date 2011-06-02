На Херсонщині банда грабіжників скоїла напад на порожній банкомат

Херсон. 2 червня. УНІАН. Банда грабіжників зламала порожній банкомат в одному з сіл Херсонщини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПриватБанку, 31 травня, близько 6.00, на пульт чергового міліції надійшов сигнал про спробу пограбування Будинку культури в селі Миколаївка Херсонської області. Сторож Будинку культури повідомив, що кілька молодих людей увірвалися до приміщення і відкрили банкомат ПриватБанку, встановлений у холі.

Розслідування встановило, що п'ятеро невідомих, зламавши вхідні двері, проникли в будівлю і зв'язали сторожа. Також нападники розбили мобільний і стаціонарний телефони, тим самим позбавивши сторожа можливості оперативно повідомити про злочин. Після цього грабіжники почали ламати банкомат. Як пізніше встановили правоохоронці, на механічний злом сейфової частини банкомату, виготовленої із сталі, зловмисники витратили більше півгодини.

Сліди злому свідчать, що грабіжники застосовували цілий ряд інструментів: лом, напилок, підривник тощо. Однак, після того, як у понівеченому банкоматі все-таки було зроблено щілину, виявилося, що сейф порожній, - зазначається у повідомленні.

За інформацією служби безпеки ПриватБанку, зламаний банкомат саме мали замінити на більш сучасний, тому апарат було розінкасовано і стояв він без грошей. З цієї ж причини не спрацювали системи миттєвого оповіщення про спробу злому.

За фактом пограбування порушено кримінальну справу за ст. 186 п.5 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Грабіжники вже оголошені в розшук, і, як повідомили в банку, під час тривалого злому банкомату грабіжників вдалося якісно записати на камери спостереження.

Як зазначається у повідомленні, з 2008 року в країнах роботи ПриватБанку діє спеціальна програма «ПриватБанк проти шахраїв!» в рамках якої банк здійснює ефективний пошук шахраїв і зловмисників, використовуючи такі методи як виплата винагороди і розміщення фотографій зловмисників на території їх ймовірного перебування.

За підсумками 2010 року, 54 людини за рішенням суду було взято під варту за пограбування та шахрайство стосовно ПриватБанку.