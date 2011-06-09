Голова Миколаївського обласного фонду попався на хабарі

Миколаївська область. 9 червня. УНІАН. На Миколаївщині затримали за хабарництво голову “Миколаївського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УБОЗ УМВС України в Миколаївській області прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно голови спеціалізованої кредитно-фінансової господарської організації “Миколаївський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”.

Він вимагав та отримав 15 тис. грн. хабара від жителя одного із населених пунктів Первомайського району за надання йому по бюджетній програмі “Власний дім” кредиту для будівництва житлового будинку.

Порушника затримано.

