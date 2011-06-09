Міліція затримала «мінера» Луганської ОДА

Київ. 9 червня. УНІАН. Міліція затримала чоловіка, який «замінував» приміщення Луганської обласної державної адміністрації.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Встановлено, що 41-річний безробітний місцевий житель зробив це безпідставне повідомлення з хуліганських спонукань, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Луганську 7 червня до міліції об 11.15 зателефонував невідомий, який повідомив, що в приміщенні облдержадміністрації закладено вибухівку. На час проведення перевірки із установи було евакуйовано близько 1,2 тис. осіб. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.