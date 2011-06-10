З хабарем затримано посадовця управління екології міськради Одеси

Одеса. 10 червня. УНІАН. Працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю затримано за хабарництво не керівника Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міськради, а його заступника – начальника одного з відділів управління екології.

Про це сказав в інтерв’ю УНІАН заступник начальника Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС в Одеській області Микола СИЧ.

М.СИЧ додав, що обмовився під час сьогоднішнього брифінгу в Одеській облдержаміністрації, відповідаючи на запитання журналіста щодо причетності керівника управління до зафіксованого правоохоронцями факту хабарництва.

Вимагав та отримав хабар у підприємця, який працює на комунальному підприємстві «Ланжерон», заступник головного еколога Одеси, зауважив М.СИЧ.

Водночас від підтвердив сказане на брифінгу, що всього протягом року в регіоні «складено 518 протоколів про корупцію на 219 представників органів місцевого самоврядування, зокрема, на 11 чиновників Одеської облдержадміністрації».