На секс-тури до Вінниці їхали любителі «полунички» з Євросоюзу

Любителі «полунички» з-за кордону з'їжджались на «сафарі» до Вінниці. Та не тільки цим відзначились спритники. Вони заробляли «чорні гроші» й торгівлею людьми, сутенерством та втягненням осіб у заняття проституцією.

Організатором злочинної групи виявився громадянин Федеративної Республіки Німеччини, якого вже раніше засуджували у ФРН за вчинення аналогічних злочинів. Втім, відбувши покарання, й не подумав «зав’язати» з цим промислом, а переїхав на постійне проживання до України, де вирішив продовжити злочинний бізнес.

Столичні правоохоронці встановили, що, аби налагодити роботу, зловмисник підшукав та залучив як співучасниць двох громадянок України. Вони вербували дівчат для надання за грошову винагороду послуг сексуального характеру і контролювали виконання цих «функцій». Окрім того, організатор підібрав коло осіб, які за його вказівкою перевозили мандрівних «секс-туристів» та дівчат.

Задля прикриття своєї протиправної діяльності іноземець використовував одне зі шлюбних агентств Вінниці. Так, пошук клієнтів, розміщення інформації щодо секс-турів, видів секс-послуг та фотокартки жінок здійснювалися через Інтернет. Такі послуги були орієнтовані на чоловіків – лише громадян Євросоюзу.

Використовуючи цей веб-сайт, клієнт міг взяти участь у відповідному турі в Україну, або замовити виїзд дівчат за кордон — у залежності від товщини гаманця. Реалізація туру для іноземних секс-туристів відбувалась у Вінниці. Тур тривав приблизно п’ять днів, а його вартість у середньому складала дві тисячі євро. При цьому учасники злочинної групи надавали клієнтам помешкання для дозвілля, забезпечували трансфер з аеропорту до Вінниці, надавали на вибір дівчат легкої поведінки.

Спілкування фігурантів з клієнтами здійснювалося також через Інтернет, передоплата надходила на банківські рахунки, відкриті на підставних осіб – резидентів Німеччини, решта передавалася готівкою під час особистих зустрічей. Таким чином досягався високий рівень конспірації. Відомо, що для надання послуг сексуального характеру зловмисники використовували молодих, у тому числі неповнолітніх, безробітних жительок Вінницької області.

Їх вербували через соціальні Інтернет-мережі. Здебільшого перебуваючи у скрутному матеріальному становищі та не маючи достатніх засобів для існування, дівчата погоджувались на щедрі пропозиції вербувальників, які обіцяли надвеликі заробітки і «порядних клієнтів».

Злочин викрили столичні правоохоронці, кримінальну справу щодо учасників групи порушив слідчий відділ Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві. Підозрюваним інкримінують статтю 303, частину 2 Кримінального кодексу. Троє учасників злочинного угруповання перебувають під вартою. Триває слідство.

Іван Капустинський Канал 33.