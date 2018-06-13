Податкова погрожує підприємцям тюрмою, щоб не закривалися

Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив про зростання малого та середнього бізнесу в Україні після ухвалення Податкового кодексу. Підтверджує це звітність Державної податкової служби, яка свідчить, що за перші 4 місяці цього року кількість фізичних осіб-підприємців в Україні зросла на 24 тисячі.

Підприємці у свою чергу заявляють, що Податкова шукає різні причини для відмови у закритті бізнесу і, навіть, погрожує тюрмою. Усе це робиться для того, щоб не псувати урядову статистику.

Експерт-економіст Володимир Дубровський запевняє, що підприємці нині або масово згортають діяльність, або йдуть у тінь, розповідає експерт.

"У нас кількість підприємців, які працюють, різко скоротилась. Можливо, за рахунок того, що підприємства не закривають, і вони продовжують нібито висіти в повітрі. Треба дивитись на статистику тих, хто реально працює", - звертає увагу він.

"Реально працюють ті, хто здебільшого має єдиний податок і його сплачує. А кількість тих, хто сплачує єдиний податок, наскільки мені відомо, значно зменшилась", - зазначив Дубровський.

Яким чином збільшується статистика щодо кількості підприємців, розповіла жінка-бізнесмен, яка побажала залишитись неназваною.

За її словами, податковий інспектор погрозами не дозволив ліквідувати її підприємство.

"Ми вирішили закритись і працювати в тіні або взагалі не працювати. Коли я почала закриватись, мені почали казати, щоб платила штрафні санкції через неправильно ведену книгу обліку. А за новим Податковим кодексом усім почали виписувати божевільні штрафи. Податківці почали пропонувати: мовляв, ви не закривайтесь або переходьте на схему, що у вас нема прибутку, або - тюрма", - розповіла підприємець.

Вона уточнила, що за порушення у книзі обліку їй виписали штраф розміром у мільйон гривень.

Ситуація для середнього та малого бізнесу сьогодні гірша, ніж у кризу, розповіла голова Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу "Фортеця" Оксана Продан.

Її організація об'єднує понад 80 тисяч підприємців, які зараз створюють новий протестний рух із вимогами пом'якшити бізнес-середовище.

"Для бізнесу криза не була така страшна, як сьогодні. Тому що в людей абсолютно немає купівельної спроможності. Немає реалізації товарів і послуг. Люди не можуть платити податки. Нам необхідні реальні реформи, необхідно реально спростити умови для бізнесу", - каже вона.

Серед основних вимог підприємців - ухвалення одного з трьох варіантів закону про спрощену систему оподаткування. Жоден із них Верховна рада поки не розглянула навіть у першому читанні.

Крім того, за словами Продан, закон, що набув чинності 1 січня, стимулює відхід заробітних плат у тінь, тінізацію економіки.

Тому бізнес вимагає зниження ставки єдиного соціального внеску та скасування єдиного соціального внеску для пенсіонерів, яке влада обіцяла зробити ще півроку тому, зазначає Продан.

Якщо чиновники продовжуватимуть зволікати з виконанням обіцянок, підприємці готові вдатись до протестних акцій, серед яких вони називають всеукраїнські мітинги та масову несплату податкових зборів.

Як повідомлялося, 40% роздрібного товарообігу в Україні, знаходиться в тініі і оцінюється в 353 мільярди гривень (44 млрд доларів). Таких висновків дійшло Міністерство економічного розвитку і торгівлі, проаналізувавши дані офіційного товарообігу і витрати населення на купівлю товарів і послуг.

Українська Гельсінська спілка з прав людини