Польські митники розпочали кампанію проти контрабанди

Варшава. 14 червня. УНІАН. Польська митна служба розпочала у прикордонних з Україною, Росією та Білоруссю районах кампанію, спрямовану на зменшення потоку контрабанди до Польщі.

Як повідомили УНІАН у митній службі Польщі, головне завдання кампанії - переконати людей не займатися контрабандою, яка є злочином і завдає значних збитків державі.

«Це неправда, що контрабанда є нормальним способом заробляння грошей, що нікому не шкодить. Це більше безробіття, менші податки, загроза для здоров’я та насильство, джерело фінансування організованих злочинних груп. Контрабанда – це злочин та гріх», - йтиметься на біг-бордах та у листівках.

Польські митники планують роздати жителям прикордонних районів 1,3 млн. таких листівок.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році у Польщі було виявлено контрабандних товарів на суму понад 50 млн. доларів, близько 30 млн. доларів з яких коштували цигарки.