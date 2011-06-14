На Херсонщині міліціонери виявили 62 нелегальних гастарбайтера

Херсон. 14 червня. УНІАН. В Херсонській області правоохоронці виявили 62 нелегальних гастарбайтера.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі громадських зв’язків УМВС в Херсонській області, іноземці працювали у селі Таврія на території колишнього фермерського господарства (загальною площею 6,5 гектарів), де вирощували тютюн. Проживали вони у вагончиках казарменого типу.

Міліціонери встановили, що із березня по травень мігранти приїжджали на територію України групами на автобусі з метою заробити грошей на вирощуванні тютюну. Запросив та організував приїзд іноземців до нашої держави приватний підприємець, який разом зі своїм компаньйоном орендують землю у вказаному селі. Кожному працівнику за місяць роботи обіцяли платити по 300 дол., але жодного разу гроші ніхто з них ще не отримував.

Роботодавці незаконно використовували працю іноземців без відповідного дозволу, підкреслили в УМВС. Про цей факт поінформовано Херсонський обласний центр зайнятості для вжиття заходів реагування.

Стосовно іноземців, які порушили правила перебування в Україні та працевлаштувались без відповідного дозволу, складено адміністративні протоколи, які направлені до Скадовського районного суду для розгляду та прийняття рішення.

Після цього іноземців буде депортовано за межі держави, зазначили в міліції.