Львів розмалювали зображенням Януковича з простреленою головою

Львів. 17 червня. УНІАН. У центральній частині Львова 16 червня невідомі розмалювали ряд будинків зображенням чоловіка, схожого на Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, з простреленою головою.

Як передає кореспондент УНІАН, зображення виконані за допомогою трафарету та фарби чорного і червоного кольорів.

У відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області повідомили, що працівниками міліції за фактом хуліганських дій порушено кримінальну справу.

Проводяться пошуки осіб, котрі вчинили ці протиправні дії.

Фото -Українська правда