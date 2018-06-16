Микола Харабара: За гроші, що вкрав Ринжук, можна вимостити тротуари сусальним золотом

В середині квітня країну облетіли дві кримінальних новини, які не на жарт збурили громадськість. Резонанс був не лише на Буковині, але й по всій країні. Про арешт гендиректора «Калинівського ринку» Івана Ринжука та затримання голови Заставнівської РДА Михайла Бойчука в інтерв’ю з начальником УМВС України в Чернівецькій області, генерал-майором міліції Миколою Харабарою.

Миколо Дмитровичу! В середині квітня країну облетіли дві кримінальних новини, які не на жарт збурили громадськість. Резонанс був не лише на Буковині, але й по всій країні. Тоді правоохоронці арештували у Чернівцях на хабарі в 250 тисяч доларів США колишнього генерального директора міського комунального підприємства «Калинівський ринок» Івана Ринжука, а також затримали тепер вже колишнього голову Заставнівської райдержадміністрації Михайла Бойчука, який разом зі своїми компаньйонами на приватному ставку жорстоко побив рибалок...

Дійсно, саме 16 квітня цього року були реалізовані серйозні матеріали кримінальної справи і, до честі співробітників управління Державної служби по боротьбі з економічними злочинами УМВС України в Чернівецькій області, які кваліфіковано спрацювали, було затримано генерального директора «Калинівського ринку» Івана Ринжука під час отримання ним і його групою з трьох чоловік хабара в розмірі 250 тисяч доларів США. Нагадаю, що чернівецький «Калинівський ринок» за розмірами, кількістю працюючих-відвідувачів і грошовим оборотом належить до четвірки найбільших речових ринків України.

За збігом обставин, цього ж дня голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук разом із родичами і підлеглими побили на орендованому ставку чотирьох місцевих рибалок у місті Заставна.

ТЕ, ЩО СТАЛОСЯ З БОЙЧУКОМ ДЛЯ МЕНЕ СТАЛО СПРАВЖНІМ ШОКОМ…

- Давайте спочатку про так звану «справу Бойчука», оскільки днями Чернівецька обласна прокуратура повідомила, що завершила досудове слідство і справа передається до суду. Повертаючись до цієї події, наскільки оперативно буковинська міліція зреагувала на сигнал від побитих рибалок і чи не було спроб тиску з боку Михайла Бойчука з метою все «зам’яти» на початковій стадії? Погодьтеся, на жаль, поки не завжди вдається ефективно діяти правоохоронцям, розслідуючи злочинів високопосадовців. Та й «телефонне право» часто діє…

- Ви нас ображаєте! (сміється). Буковинська міліція, особливо в останні роки, реагує дуже фахово і оперативно на сигнали про будь-які злочини. Мушу погодитися, що загалом інколи трапляються речі, про які ви сказали і тут не має великої таємниці. Ці речі поступово викорінюються, в тому числі «телефонне право». Але, до честі працівників обласної міліції і прокуратури, на цю справу була майже миттєва реакція. Чому майже? Бо пройшло вісім годин, як ми дізналися про побиття людей у Заставні. Ми навіть досі не розуміємо чому потерпілі, коли звернулися після побиття у районну лікарню за першою допомогою, тривалий час не зізнавалися, що їх побили. Можливо, вони боялися, для цього справді у них були вагомі підстави. Можливо, вони не довіряли нікому із місцевих правоохоронних органів, знаючи вплив у районі Михайла Бойчука.

Михайло Бойчук

Починаючи з восьмої ранку наступного дня (17 квітня), коли ми дізналися про цю подію, негайно було організовано дві оперативно-слідчих групи, які почали співпрацювати з потерпілими. Ближче до обіду цього ж дня, причетних до злочину ми затримали. Оскільки серед фігурантів побиття рибалок виявився депутат районної ради, він же голова райдержадміністрації, то така категорія справ порушується не інакше, як за постановою прокурора області і розслідуються прокуратурою. Всі матеріали справи були туди передані, прокурор області Петро Коваль порушив кримінальну справу і в той же день трьох підозрюваних, крім Бойчука, арештували.

Офіційно заявляю, що розслідування цієї кримінальної справи завершено і матеріали направлені до суду. Я абсолютно переконаний, що суд прийме законне, не упереджене і справедливе рішення.

- Але Михайла Бойчука не арештували, оскільки він надав слідству медичну довідку про серцевий напад. Водночас, за даними місцевих ЗМІ, його адвокати прагнуть повернути справу так, що колишній чиновник виявиться психічно неадекватним, а отже непідсудним. Що ви скажете на це?

- Я не медик, а тому не можу трактувати зі слів будь-кого стан здоров’я людини. Виходячи з документів і довідок наших медичних закладів, він дійсно є хворим. Але не психічно, а має хворобу серця. Сьогодні, і на момент скоєння злочину, його психічний стан не давав підстав вважати його таким суб’єктом, якого не можна притягнути до кримінальної відповідальності. Михайло Бойчук абсолютно адекватний за своїм психічним станом і буде нести відповідальність за скоєне.

- Михайла Бойчука сьогодні часто порівнюють із Віктором Лозинським. Чи повністю збіглися покази потерпілих рибалок із даними слідства про їхні побої, жорстоке катування, як їх прикували наручниками до бетонних стовпів і пострілів з рушниці? Чи справді голова райдержадміністрації вдавався до таких тортур людей?

- Хочу відповісти на це запитання, як начальник обласної міліції і як проста людина. Гаразд? Моя позиція, як правоохоронця, наступна: всі покази потерпілих під час слідства знайшли своє підтвердження.

- І тортури людей?

- Все це знайшло своє підтвердження. Слідством вину Бойчука і його напарників доведено повністю. Всі слова, заяви потерпілих і факти, які були ними оприлюднені, виявилися правдою. Тепер слід очікувати рішення суду. Я це кажу не для того, щоб суд розцінював це як тиск і брав мої слова до уваги. Він має керуватися лише доведеними слідчим шляхом фактами.

А тепер хочу відповісти на ваше запитання, як людина, а не посадовець. Чернівецька область найменша в Україні. Це не Київ, і не Схід. Тут всі один одного знають. Я знаю Бойчука по спільній депутатській діяльності у Чернівецькій обласній раді минулого скликання. Це була адекватна людина, не поганий керівник. Завдяки своїм здібностям, він створив власний потужний бізнес. Що його спонукало на такий злочин - для мене загадка.

- Але ж, кажуть, і раніше він на своїх підлеглих на своєму підприємстві, у районі, міг підняти руку...

- Справді, ходять такі чутки. Якби вони стали предметом дослідження по кримінальній справі, то вони або були б доведені слідчим шляхом, або спростовані. Тому це лише чутки. Але чисто по-людськи, те, що сталося, для мене стало справжнім шоком. Та не лише для мене! Для всього керівництва області – ми не розуміємо, що спонукало цю людину на такі незаконні дії. Але порівнювати справу Бойчука зі справою Лозинського не доречно. Це не той рівень справи і не той рівень персонажів.

- Спроби тиску на слідство у цій справі були?

- На мене такий тиск не чинився.

- Бойчук був членом Партії регіонів?

- Де він тільки не був! Від партії «Пора» до Фронту змін і Партії регіонів. Але хочу твердо сказати одне: якого б партійного кольору не був злочинець і яку б посаду не займав – він отримає по заслузі. Одна порада таким: не скоюйте злочини! Не думаю, що у вас є підстави сказати, що міліція якимось чином заполітизована і ділить громадян на своїх і чужих. Підхід у нас єдиний: дотримуєшся закону – ти порядна людина, яку ми будемо захищати, а скоїв правопорушення – залишай свій мандат і відповідай за все.

МЕР ФЕДОРУК ДОБРЕ ЗНАВ, ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ ПІДЛЕГЛИЙ ЙОМУ ДИРЕКТОР РИНКУ

- Миколо Дмитровичу! Більше двох місяців пройшло з часу затримання генерального директора «Калинівського ринку» Івана Ринжука. На нещодавній прес-конференції, за результатами розслідування цієї кримінальної справи, ви назвали не менш шокуючу цифру – незаконні оборудки Ринжука можуть сягнути мільярда (!) гривень. Але ж пан Ринжук був більше 15 років керівником такого великого комунального підприємства, з яким донедавна незмінний міський голова Чернівців Микола Федорук щоразу продовжував контракти. Тобто, він його влаштовував і йому довіряв. Тоді як взагалі це могло статися?

Микола Харабара

- Дуже болюче питання. Ще у 2004 році на посаді начальника міської міліції я активно почав займатися цією справою. Вже тоді правоохоронцям було відомо про певні схеми Ринжука на ринку. Але відбулася Помаранчева революція, Іван Ринжук став активним «нашоукраїнцем», забезпечивши собі на певний час політичний дах. Мені важко відповісти за попередників на цій посаді (начальника УМВС області), чому вони не займалися питанням оборудок на «Калинівському ринку». Але відомі на сьогодні факти говорять самі за себе: 90 відсотків грошей, які повинні були зароблятися на «Калинівському ринку» і надходити до міської казни Чернівців, осідали в кишенях Ринжука і його команди.

До честі міліції хочу сказати, що керівництво міста постійно отримувало інформацію про зловживання на ринку. УДСБЕЗ постійно надсилало у міську раду листи, застереження. Але після чергового такого листа, колишній мер міста через два дні робить по-своєму - продовжує контракт з Іваном Ринжуком.

Тому хочу, щоб запитання: «Чому так сталося?» ви задали не лише мені. Звісно, за багато речей, що відбувалися мені, як професіоналу, врешті офіцеру міліції, соромно. Але обов’язково потрібно запитати ту людину, яка сприяла таким зловживанням і безладу на «Калинівському ринку».

- Ви маєте на увазі колишнього мера Чернівців Миколу Федорука? Наскільки відомо, він обирався на свою посаду п’ять разів поспіль, починаючи з 1993 року, а у березні цього року, через недовіру більшості складу депутатів міської ради, склав свої повноваження…

- Саме так. Я маю на увазі Миколу Федорука. А чому ні?! Коли раніше я був начальником міліції у Чернівцях і трапилася надзвичайна подія, коли мої підлеглі протизаконно обійшлися з людиною, то з мене спитали «по повній програмі», позбавили посади. То чому тут має бути по іншому? Таке велике комунальне підприємство було напряму підпорядковане Миколі Федоруку. Він не знав, що там коїться?! Куди він дивився? Так, десь були винні правоохоронці, які, можливо, не так наполегливо просували цю справу, але набагато більша провина лежить на керівництву міста і, в першу чергу, на Миколі Федоруку. Говорити зараз про те, що ніхто нічого не знав, це смішно! Тому всім потрібно визнати це, а нинішньому тимчасовому керівництву міської ради потрібно зробити все належне, щоб ці гроші з ринку скерувати на потреби громади міста.

Хочу, щоб знала вся Україна – якби ті гроші, які поклав собі в кишеню Ринжук з командою, отримало місто Чернівці, то чернівчани ходили б по тротуарах, покритих сусальним золотом. Я відповідаю за свої слова!

МИ ЗНИЩИЛИ ЦІЛУ ФІНАНСОВУ ІМПЕРІЮ

- Розкажіть, як діяла кримінальна схема Ринжука на «Калинівському ринку». Адже мова йде про сотні мільйонів гривень…

- Ринжук вибудував свою систему наступним чином. «Калинівський ринок» навіть на сьогодні, на жаль, не має генерального плану забудови. Таке підприємство на 50 гектарах території має деякі такі за площею торгівельні споруди, яких навіть у центрі Чернівців немає. Це капітальні, а не тимчасові споруди. У 2004 році міська рада з діючими тоді депутатами вирішила так: оскільки немає генерального плану забудови «Калинки», то давайте віддамо право на прийняття рішення про будівництво дирекції ринку. Уявляєте? Це взагалі в голову не влізає – це ж нонсенс, повний абсурд! Передали, після чого Іван Ринжук, як цар, почав на свій розсуд приймати рішення. Руки були розв’язані…

На Калинівському ринку, поряд з офіційною бухгалтерією, існувала так звана чорна каса. Вона формувалась із коштів, отриманих за торгівлю «з рук» та лотків, плати за заїзд автомобілів на територію ринку тощо. Проте, це лише верхівка айсбергу. Найбільший прибуток давали будівництво та передача в оренду торговельних павільйонів. На братові, дружині та двох спільниках колишнього директора було оформлено майже 100 торговельних павільйонів.

Для того, щоб реалізувати свою схему, пан Ринжук створив, або підтягував до себе контрольовані ним підприємства, яким і надавав право будувати певні магазини, торгівельні павільйони тощо. Люди Ринжука, миттєво нібито викупляли новобудови за встановленими мерією 8-10 тисяч гривень, а вже через дві години ці фірми продавали підприємцям об’єкти за 30-50 тисяч доларів. Ви уявляєте, який це «навар» для ділків?!

Отримані таким способом гроші потрібно було якось «відбілити». Їх Ринжук з компаньйонами вкладав у нові фірми, наприклад, з торгівлі діамантами, які до того ж нині мають проблеми зі сплатою податків.

Загалом, у колишнього директора «Калинки» та його родини ми вже виявили 800 мільйонів гривень внесків у різні фірми та підприємства. Окрім того, Ринжук з родичами були засновниками та співзасновниками у 23 фірмах в Україні та за кордоном. На сьогодні слідство триває, тому ці цифри не остаточні. Але можу впевнено сказати, що ми, фактично, зруйнували цілу фінансову імперію.

До цих оборудок на «Калинівському ринку», коли до 2004 року я був начальником УВС Чернівців, кілька років існувала конкурсна комісія, яка з аукціону продавала місця під торгівлю. Деякі місця вже тоді продавалися по 30 тисяч доларів. Це рішення відмінили… Коли місця на ринку ставало все менше, а людей, бажаючих їх придбати все більше, то ціна зростала фантастично. Уявляєте, якби сім років цього активного будівництва місця на ринку продавалися б з аукціону, скільки б отримало місто? Мені навіть страшно подумати. Ці б кошти пішли на розвиток, лікарні, нові дитячі установи, школи. Врешті, це наші дороги, водоканал, де ми нарікаємо, стоячи на самій чистій річці в Україні Прут, не маючи для Чернівців другої вітки водогону! І зараз казати, що «нам про це не було відомо» і нас «не цікавив вторинний ринок»… Ну, вибачте, що ж це за господар міста?

Між іншим, фірма, де співзасновником був пан Ринжук, не встигла подібним чином реалізувати ще 67 торгівельних багатотонних контейнерів. Помножте лише цю суму на 250 тисяч гривень. Це майже 17 мільйонів гривень. За ці гроші, я вам даю гарантію, більшість доріг і лікарні у Чернівцях будуть відремонтовані. Зайдіть у нашу першу міську лікарню на вулиці Фастівській. Вам там комфортно? А якщо вкласти в її ремонт 20 млн. гривень? Це буде якраз та «лікарня майбутнього», яку намагався побудувати Віктор Ющенко зі своєю дружною.

КЕРІВНИЦТВО МІСЬКОЇ РАДИ ДАВАЛО РИНЖУКУ «ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО» В ОБОРУДКАХ

- Наскільки відповідає дійсності інформація про те, що Ринжук зі своїми фірмами та компаньйонами мав преференції від керівництва міста на ласих будівельних об’єктах у Чернівцях?

- Такий приклад. На Соборній площі Чернівців, у приміщенні, де зараз розташований ресторан швидкого харчування «Стрімко», колись був магазин «Урожай». Цей об’єкт комунальної власності міста був переданий Ринжуку і компанії за копійки з умовою, що він на цій площі для покращення транспортного руху, побудує підземний пішохідний перехід. Ви його там бачили? Натомість, люди Ринжука пишуть у мерію, що вони у розвиток площі вклали 5 млн. гривень. Якщо ці 5 мільйонів вкладені у три генделики, які він додатково добудував на площі і отримує з них досить серйозні прибутки, то ви мене вибачте! Невже у Департаменті з містобудування і архітектури Чернівців очі повилазили і цього досі не бачили? Чому в орендній угоді господар міста не прописав, до якого числа подати проектну документацію на пішохідний перехід, коли приступити до роботи, коли здати об’єкт? Скажіть, це не схема сприяння колишнього керівництва міста «своїм» людям? Це я вже говорю, як депутат обласної ради від міста Чернівці. Я маю право сьогодні запитати цих керманичів: «Як ви, хлопці, керували?»

Наступний приклад. Однин з об’єктів біля готелю «Черемош» (супермаркет електроніки) передається третій особі, яка бере кредит. Гарантом по кредиту виступає сільська жінка - матір Івана Ринжука, яка поміняла прізвище на дівоче. Де його мати взяла 750 тисяч доларів готівкою? У селі? Принесла у торбі, розрахувалася і фактично стала господарем цього магазину в престижному районі міста.

Йдемо далі. У Центральному парку культури і відпочинку ім. Т.Шевченка кілька років тому побудували ресторан «Паркова вежа». Як ви думаєте, кому дозволили будівництво? Ні, не заслуженим будівельникам і відомим своєю репутацією фірмам. Дозволили за кошти «Калинки» побудувати фірмі Ринжука. А скільки ще ласих шматочків землі у місті отримав Ринжук під будівництво об’єктів!

- Тобто виходить, що мер міста Федорук сприяв бізнесу Івана Ринжука?

- Послухайте, це все одно, що я б не знав, чим займається напряму підлеглий мені начальник райвідділу міліції. Що б ви сказали про мене? Що я не своєму місці, а міністр, за те що не можу контролювати роботу підлеглих, справедливо зняв би з посади.

Але Микола Федорук після відставки 31 березня демонструє на людях абсолютний спокій, каже що не має за собою ніякого криміналу і чистий перед чернівчанами. Більше того, оскаржує в суді своє звільнення депутатами міської ради, називаючи його безпідставним і протизаконним.

Миколу Трохимовича я поважаю, як людину і фахівця. Я з ним пропрацював разом дев’ять років. Він був мером міста, а я начальником УВС Чернівців. Нюанс полягає в абсолютно різних підходах та відношенні до проблем громади міста. На його місці я б такого не допустив, оскільки він добре знав, чим займається Іван Ринжук. Звісно, Микола Федорук може боротися за повернення у крісло мера і це його законне право. Але люди, зокрема чернівчани, повинні знати всю правду, що коїлося у Чернівцях за його керівництва.

- Чи правда, що відставка Миколи Федорука розв’язала руки міліції у відношенні до діяльності Івана Ринжука?

- Не треба перебільшувати можливості Миколи Федорука і наші можливості.

Я ВИГРАВ СУД У МИКОЛИ ФЕДОРУКА ЗА НАКЛЕП

- Але ж саме після відставки мера, на цій же сесії, депутати одразу звільнили із займаних посад керівників кількох комунальних установ, в тому числі гендиректора «Калинівського ринку»?

- Те, що трапилося на сесії (депутати оголосили недовіру міському голові), мені не зовсім приємне. Я відношуся до Федорука з повагою, хоча він говорив, що я нібито тиснув у кабінеті губернатора на депутатів міської ради напередодні голосування за його відставку. Я виграв суд, де довів, що слова Федорука є чистим наклепом. У цій всій історії я б дуже хотів, щоб Микола Федорук зрозумів одне – він політик, а я офіцер. А це дві великі різниці. Більше того, справжній офіцер ніколи собі не дозволить того, що може дозволити політик. Мене ж цікавить єдине, дивитися чи діють політики, депутати у межах закону. Якщо ні - повертати їхню діяльність у ці рамки. Для цього мене призначив на цю посаду міністр Анатолій Могильов.

Саме тому я дуже хочу попросити Миколу Трохимовича не шукати кішку у темній кімнаті. Бо там немає ні кішки, ні «лампочки Ілліча». (сміється)

Я готовий йти на відкриті дебати з паном Федоруком у прямому ефірі телебачення і, дивлячись йому у вічі, повторити все, що я тут щойно сказав. Це буде чесно і ніхто не буде ховатися за кутками.

Загалом хочу сказати: мені дуже приємно, що ми розгромили кримінальну імперію Ринжука на «Калинівському ринку». Чернівці можуть з полегшенням зітхнути і отримати соціальні покращення через кошти, які раніше безбожно розкрадалися. Між іншим, саме завдяки ЗМІ, зокрема агенції УНІАН та чіткій позиції міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова у цій справі на нас не має тиску.

- Міністр тримає на контролі справу Ринжука?

- Так. Анатолій Володимирович перш за все великий фахівець і професіонал. З ним працюється комфортно і легко.

- Тиск міг чинитися зі столичних кабінетів?

- Це ви сказали, а не я (сміється).

- Щиро дякую за розмову.



Інтерв’ю взяв Сергій Зарайський. Власний кореспондент УНІАН у Чернівцях