Прес-конференція голови Європейського суду з прав людини та міністра юстиції України
11:32, 01 липня 2011Кримінал
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Сьогодні в Києві відбудеться спільна прес-конференція голови Європейського суду з прав людини Жан-Поля КОСТА та міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА.
Прес-конференція розпочнеться о 18.00 в Мін’юсті за адресою: пров. Рильський, 10, 3-й поверх, велика зала колегій.
Акредитація представників ЗМІ проводиться за телефонами: 271-17-62, 271-16-76.
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