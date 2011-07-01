Прес-конференція голови Європейського суду з прав людини та міністра юстиції України

Сьогодні в Києві відбудеться спільна прес-конференція голови Європейського суду з прав людини Жан-Поля КОСТА та міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА. Прес-конференція розпочнеться о 18.00 в Мін’юсті за адресою: пров. Рильський, 10, 3-й поверх, велика зала колегій. Акредитація представників ЗМІ проводиться за телефонами: 271-17-62, 271-16-76.

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