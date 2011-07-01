Екс-дружина Власенка хоче захисту дітей при розлученні батьків

Київ. 1 липня. УНІАН. Колишня дружина народного депутата України Сергія ВЛАСЕНКА Наталія ОКУНСЬКА ініціює зміни до законодавства щодо захисту прав дітей при розлученні батьків.

Про це вона повідомила на прес-конференції в УНІАН на тему:«Доля дітей при розлученні батьків в Україні: де шукати справедливості?».

“На жаль, на своєму особистому прикладі, а також на прикладі багатьох інших історій, з якими мене ознайомили за останні три роки, я зрозуміла, що необхідно з цим щось робити. І вже час якимось чином почати захищати наших дітей. Я прийшла сюди як мати чотирьох дітей, яка не один рік намагається добитися справедливості у ставленні до своїх дітей. Мій колишній чоловік Сергій ВЛАСЕНКО, який так багато на сьогоднішній день говорить про мораль та справедливість, порушив права власних дітей. І я вже протягом більш ніж двох років намагаюсь якимось чином з цим боротися”, - заявила Н.ОКУНСЬКА.

За її словами, С.ВЛАСЕНКО відібрав у дітей “все”, й зокрема, житло. “Потім він відсуджував в мене дітей протягом двох років і, відсудивши старшу доньку, в кінцевому результаті від неї відмовився – написав офіційну відмову від свого батьківства”, - стверджує Н.ОКУНСЬКА.

Вона пояснила, що після розлучення підписала “мирову” угоду з С.ВЛАСЕНКОМ, оскільки боялася його помсти. “Переді мною стояла людина, яка була в одній особі і депутатом, і заступником податкової адміністрації, і бізнесменом, і адвокатом, який неодноразово погрожував, що розправиться зі мною у судах”, - сказала Н.ОКУНСЬКА.

“Я нічого не хочу для себе... Крім елементарних аліментів рідній доньці Поліні й справедливого вирішення всіх питань стосовно дитини”, - наголосила колишня дружина С.ВЛАСЕНКА.

Вона закликала українок об’єднуватись і боротися за права власних дітей. “Я пропоную створити громадську організацію із захисту прав дітей, яка буде займатися питаннями прав дітей. І в обов’язковому порядку необхідно змінити наше законодавство, яке порушує ці права”, - сказала Н.ОКУНСЬКА.

Вона пояснила, що ці зміни мають бути спрямовані на те, щоб дитина після розлучення батьків була матеріально забезпечена. “Треба внести частку дитини в розділ майна і таким чином батько ділить майно не з матір’ю, а з матір’ю і дитиною. Я б хотіла, щоб в аліменти внесли частину закордонних рахунків, хотіла б, щоб були встановлені обов’язкові закони про мінімум аліментів кожній дитині”, - повідомила Н.ОКУНСЬКА.

За її словами, жінки мають разом вимагати від держави цих законодавчих змін, бо проблема стає дуже масштабною. “Щодня я отримую листи, повідомлення, дзвінки. Жінки просять про допомогу, і мало хто знає, в якому пеклі вони живуть, коли самі виховують дитину. Якщо жінка присвятила себе сім’ї, своєму чоловікові, своїй дитині, то при розлученні шансів вижити в неї вже немає...”, - заявила Н.ОКУНСЬКА.

Вона має намір зібрати підписи жінок, історії їх життя та розлучення і звернутися до органів влади, щоб добитися внесення змін до законодавства.

“Я не хочу вирішувати проблеми кожної жінки окремо. Я хочу виділити основні проблеми і достукатися з цим до влади. Я дуже сподіваюсь, що нас почують”, - додала Н.ОКУНСЬКА.

Вона наголосила, що мораль в суспільстві починається зі ставлення до дітей. “А якщо ми говоримо про політику, то політик має подавати приклад, а не займатися бєспрєдєлом. І, напевно, треба карати... На мій погляд, ВЛАСЕНКО не політик, тому що політик так не поводиться”, - вважає вона.

Колишня дружина С.ВЛАСЕНКА попросила не пов’язувати її сьогоднішню заяву з тим, що зараз він є захисником лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО. “Просто в мене закінчились всі мої суди по дітям, якими я була зайнята.

Отримавши всі рішення щодо дітей, я перейшла до наступного етапу. Те, що це співпало з нинішнім процесом... Я не буду вибирати час для вирішення своїх питань. Я просто буду діяти поетапно, як я вважаю за потрібне...”, - сказала Н.ОКУНСЬКА.