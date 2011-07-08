У Криму затримали з хабарем голову сільради Бахчисарайського району

Сімферополь. 8 липня. УНІАН. Прокуратура Криму порушила кримінальну справу проти сільського голови села Тінисте Бахчисарайського району, підозрюваного в отриманні 10 тис. грн. хабара за складання договору оренди об`єкту в селі й встановлення мінімальної орендної ставки.

Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах Криму.

Суд обрав сільському голові Тінистого запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Його дії кваліфіковано прокуратурою як отримання хабара у великому розмірі - за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.