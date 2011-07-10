Київ. 10 липня. УНІАН. Міліція порушила справу за фактом пожежі у Рівненській області

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Справу порушено за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

Як повідомлялось, у ніч із 9 на 10 липня в с. Біле Рівненської області в будівлі Дубровицького районного територіального центру надання соціального обслуговування виникла пожежа, внаслідок якої загинули 16 людей похилого віку.

Ще 11 людей (двоє з них - обслуговуючий персонал) врятовані. З отруєнням продуктами горіння їх госпіталізовано до центральної районної лікарні, повідомили в МНС. Стан трьох постраждалих оцінюється як важкий.

Для розслідування причин трагедії і допомоги постраждалим створено урядову комісію, яку очолив віце-прем'єр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

ТСН

