Прокуратура порушила справу проти посадовців Іллічівського порту

Київ. 13 липня. УНІАН. Прокуратурою Одеської області порушено кримінальну справу стосовно службових осіб державного підприємства «Іллічівський морський торговельний порт» за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою, службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, у ході досудового слідства встановлено, що службові особи порту, всупереч його інтересам, сплатили господарському товариству кошти за будівельні роботи на території порту, які не були виконані.

Внаслідок таких дій державному підприємству завдано збитків на суму 65 млн. грн.