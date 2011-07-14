У Криму з початку року виявили 13 ОЗГ

Крим. 14 липня. УНІАН. Правоохоронні органи Криму з початку року виявили 13 організованих злочинних угруповань (удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року), до складу яких входили 46 чоловік.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

Зокрема, чотири ОЗГ мали загальне кримінальне спрямування, тобто здійснювали шахрайства, здирства, вбивства, три групи діяли в банківській сфері, дві торгували наркотиками. Об`єднувалися зловмисники в групи також для здійснення незаконних операцій із землею, нерухомістю і контрабанди.

Чотири з 13 виявлених злочинних груп мали корумповані зв`язки в правоохоронних органах та органі місцевого самоврядування.

«Велика частина кримінальних справ даної категорії розслідувана і направлена до суду. У провадженні правоохоронних органів залишається дві справи про злочини, скоєні в складі ОЗГ: справа про контрабанду ювелірних виробів орієнтовною вартістю 60 млн. грн. і про злочини, пов`язані з незаконним заволодінням нерухомим майном ЗАТ "Укрпрофздравниця" загальною вартістю 8,5 млн. грн. Семи обвинуваченим у вказаних справах обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою», - йдеться в прес-релізі.

Також у повідомленні вказується, що в першому півріччі на півострові було зареєстровано 18,3 тис. злочинів, з яких 11,2 тис., - крадіжки.

Майже 7 тисяч злочинів є тяжкими і особливо тяжкими, зокрема скоєно 73 вбивства, 127 розбоїв, 921 пограбування.

За всіма вказаними категоріями злочинів спостерігається зростання, порівняно з минулим роком, йдеться далі в прес-релізі прокуратури.

Тенденція до загального зростання злочинності характерна для всіх регіонів АРК, проте найбільший рівень злочинності спостерігається у Феодосії, Сімферопольському і Бахчисарайському районах, Ялті, Сімферополі

Разом з тим, стверджують у прокуратурі, роботу правоохоронних органів Криму неефективною визнати не можна. «Поточний рік відмічений зростанням злочинності в автономії, темпи якого скоординованими діями і зусиллями правоохоронних органів на сьогодні вдалося знизити в два рази: з 51,7% станом на січень 2011 року до 26,2% на сьогодні », - сказано в повідомленні.