Побиту Романом Ландиком дівчину цілодобово охороняють у лікарні

Київ. 15 липня. УНІАН. Два співробітники "Грифона", за бажанням самої Марії Коршунової, підпускають до неї тільки рідних і друзів, журналістів дівчина бачити не хоче.

Побита луганським депутатом Романом Ландиком дівчина Марія Коршунова до цих пір знаходиться в неврології Луганської міськлікарні № 3. Дівчину цілодобово охороняють, пише "Сегодня".

Як повідомляється, Коршунова присікає будь-які контакти із зовнішнім світом. Два співробітники "Грифона", за бажанням самої Коршунової, підпускають до неї тільки рідних і друзів, журналістів дівчина бачити не хоче.

Марія вже не кульгає, як у перші дні після побиття.

"Скільки вона ще тут пробуде, не можу сказати. Це закрита інформація. Стан у неї покращився. Ви ж зрозумійте - вона лікується, а її весь час смикають. Після струсу потрібен спокій, а вона постійно в стресовому стані", - повідомила лікар Марії Наталія Коломієць.

За словами лікаря, у відділенні не з'являлися представники сім'ї Романа Ландика. Скільки Коршунова буде користуватися послугами охоронців, невідомо.

Керівник прес-служби ГУ МВС України в Луганській області Тетяна Погукай повідомила, потерпіла сама написала заяву з проханням про надання захисту. Вона має право на неї на час досудового слідства і судових розглядів.

Нагадаємо, Роман Ландик був здивований тим, що проти нього порушено кримінальну справу. Він думав, що всі проблеми з побитою ним дівчиною вирішені полюбовно.

Як відомо, 7 липня прокуратурою було порушено кримінальну справу стосовно Ландика за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України за побиття дівчини у луганському ресторані "Баккара".

9 липня міліція оголосила Романа Ландика в розшук у зв'язку з його відсутністю за місцем проживання. 10 липня депутата затримали в Краснодарі за нелегальний перетин кордону.

На сьогоднішній день Ландик знаходиться в краснодарському СІЗО. Україна готує необхідні документи для повернення втікача на батьківщину, де на нього чекатиме суд.

ТСН