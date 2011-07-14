Охорона Януковича виступила на турнірі тілоохоронців

У Києві проходить Міжнародний турнір професійних охоронців (IPBL), в якому беруть участь 12 команд професійних тілоохоронців з з України, Росії, Естонії та Молдови.

До збірної України увійшли реальні тілоохоронці, що контролюють безпеку вищих посадових осіб держави, відомих політиків та бізнесменів. На турнірі відбувся також показовий виступ елітних підрозділів УДО - Служби безпеки президента України та офіцерів загону спецпризначення "Булат", який підтримує охорону в разі нападу на кортеж.

За матеріаламиТСН.