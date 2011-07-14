Могильов: Потрібно закінчувати з «мажорами» і «недоторканними»

Київ. 14 липня. УНІАН. Потрібно закінчувати з усіма нашими «мажорами» і «недоторканними». Кожен повинен і буде відповідати за свої протиправні дії – незалежно від кольорів партійних прапорів та інших факторів, - заявив сьогодні під час брифінгу Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ відповідаючи на запитання представників ЗМІ про хід розслідування інциденту за участю одного з колишніх депутатів Луганської міськради та його екстрадиції до України.

Про це йдеться у повідомленні Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

– Ми повинні зрозуміти одну просту річ, – підкреслив Анатолій Могильов. – Потрібно закінчувати з усіма нашими «мажорами» і «недоторканними». Кожен повинен і буде відповідати за свої протиправні дії – незалежно від кольорів партійних прапорів та інших факторів.

У Міністерстві внутрішніх справ України сьогодні відбулося розширене засідання колегії відомства за участю керівників структурних підрозділів апарату МВС, обласних ГУМВС та УМВС, а також УМВС на залізницях.

Як зазначається у повідомленні УЗГ МВС України, у своєму вступному слові Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов окреслив перелік питань, винесених на розгляд колегії. Серед них, за словами глави правоохоронного відомства, необхідність підведення підсумків роботи за перше півріччя цього року, розгляд стану протидії злочинності у сфері житлово-комунального господарства, блок питань, присвячених реформуванню МВС, зміцненню кадрового потенціалу, матеріально-технічному забезпеченню.

За словами керівника МВС, це півріччя стало початком системних реформ, що були ініційовані минулого року і не були простими. Системні зміни в економіці держави на фоні залишкових кризових явищ супроводжуються загостренням суспільних суперечностей.

– Відзначу, що ми з честю пройшли ці випробування загостренням суспільного протистояння, – зазначив Анатолій Могильов. – Міліція залишилася поза політикою і виконала свій головний обов’язок: ми захистили життя і здоров’я громадян.

Глава МВС висловив переконання, що більшість громадян усвідомлює, якими б могли бути наслідки збурення у суспільстві, якби не чітке та адекватне реагування органів внутрішніх справ на події. Кількість проведених у минулому півріччі масових заходів вражає – близько 130 тисяч, участь у яких взяли близько 50 мільйонів громадян. Не дивлячись на таку кількість заходів, під час їхнього проведення були надійно забезпечені громадський порядок та спокій громадян, - зазначається у повідомленні.

Також Міністр внутрішніх справ зупинився на питанні поступового відходу міліції від каральних функцій та заміни їх профілактичною роботою і наданням допомоги громадянам. Це стосується діяльності різних підрозділів МВС: Державтоінспекції, новоствореного Департаменту профілактики правопорушень, до складу якого увійшли служби дільничних інспекторів міліції та профілактики правопорушень серед дітей, інших структурних одиниць МВС.

Очільник МВС акцентував увагу присутніх на засіданні колегії керівників обласних Управлінь внутрішніх справ на неухильному дотриманні прав і свобод українських громадян. Анатолій Могильов підкреслив, що діяльність міліції має будуватися виключно в рамках Закону.

Керівники, які вважають, що доцільною є практика спонукання підлеглих до розкриття злочинів незаконними методами із порушенням прав людини, а не за допомогою професіоналізму та оперативної майстерності, можуть одразу подавати рапорти на звільнення, – наголосив Міністр внутрішніх справ.