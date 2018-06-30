Київській судді загрожує звільнення за бійку в нічному клубі в Одесі

Суддю, яка стала учасницею бійки з охоронцями у нічному клубі "Ібіца", можуть звільнити з роботи, повідомив голова Вищої ради юстиції Володимир Колесниченко.

Суддю Ольгу К., котра стала учасницею бійки з охоронцями нічного клубу "Ібіца" в Одесі, можуть звільнити з роботи. Про це повідомив голова Вищої ради юстиції Володимир Колесниченко.

"Неналежна поведінка суддів у вільний від роботи час може вважатися порушенням присяги. У повноваженнях Вищої ради юстиції давати правову оцінку такого роду вчинкам. Я думаю, що поведінка судді, що порушує норми моралі, може стати приводом для звільнення", - заявив Колесніченко, пише "Сегодня".

За його словами, ВРЮ не втручається в роботу слідства.

Нагадаємо, вночі 7 липня в Одесі екс-депутат облради 24-річний Дмитро Чернушенко (син голови Апеляційного суду Києва) і його подруга, яка представилася суддею з Києва, напідпитку побилися з охороною нічного клубу "Ібіца". Суперечка почалася через небажання парочки підкоритися вимогам служби безпеки.

Молодий чоловік і його супутниця були напідпитку. Вони відмовилися пройти перевірку на металодетектори, обов'язкову для всіх гостей клубу. Після бійки парочку затримали співробітники міліції, але незабаром відпустили, взявши пояснення. Чернушенко був депутатом облради V скликання (фракція Блоку Наталії Вітренко).

У міліції молодий чоловік надав посвідчення співробітника парламентського комітету по боротьбі з корупцією. Батько хлопця - Антон Чернушенко - голова Апеляційного суду столиці. Дівчина ж - суддя Деснянського райсуду Києва. Ніхто з охоронців "Ібіци" не пред'явив претензій до Чернушенка та його супутниці.

На даний момент правоохоронні органи проводять розслідування інциденту.

Нагадаємо, нещодавно у Луганську стався скандал з сином народного депутата Володимира Ландика Романом. Так, молодий чоловік після невдалого флірту з однією з відвідувачок ресторану побив дівчину. Варто зазначити, що жоден із присутніх у ресторані не заступився за дівчину.

За матеріалами ТСН