Порушено справу відносно директора Стахановського міського радіо

Луганськ. 15 липня. УНІАН. На Луганщині порушено кримінальну справу відносно директора КП “Стахановська міська редакція радіомовлення” за одержання хабара.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Луганській області прокуратурою міста Стаханова порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно директора комунального підприємства “Стахановська міська редакція радіомовлення”.

Вона вимагала та отримала 1,5 тис. грн. хабара від маркетолога товариства з обмеженою відповідальністю за укладання угоди про надання рекламних послуг.