У Києві скоєно напад на журналістку

Київ. 18 липня. УНІАН. У Києві було скоєно напад на журналістку однієї з київських радіокомпаній.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 16 липня до чергової частини Солом’янського райуправління столичної міліції на спецлінію «102» надійшло повідомлення про напад і грабіж жінки.

Прибувши на місце події, правоохоронці побачили жінку з синцями на тілі, яка сиділа на тротуарі. Неподалік – перехожі намагалися втримати юнака, який щосили виривався і побачивши міліцію намагався втекти.

Як з’ясувалося, жінка скористалася послугами обмінного пункту на площі Космонавтів – поміняла американські долари на гривні, після чого попрямувала на вулицю Єреванську. Раптом вона відчула, що ззаду її хтось наздоганяє. Далі невідомий щосили смикнув за її сумку. Спочатку жінка подумала, що це жарт, але чоловік продовжував виривати сумку з рук, аж доки жінка не впала на землю.

Шокуючу картину помітили продавці одного з магазинів та зателефонували «102», а один автовласник, що саме проїжджав поруч, зупинився та кинувся рятувати потерпілу від нападника, невдовзі йому на допомогу прийшли патрульні міліціонери.

Грабіжника затримано. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею 186 КК України (грабіж).

Як стало відомо, потерпіла є журналістом однієї з київських радіокомпаній. Зараз вона знаходиться в лікарні, де їй надається медична допомога, - інформує УЗГ МВС України.

