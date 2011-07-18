Карпатського знахаря Михайла Нечая вбив божевільний львів’янин

Київ. 18 липня. УНІАН. 17 липня в селі Верхній Ясенів в Івано-Франківській області поховали відомого українського мольфара (віщуна і цілителя) Михайла Нечая.

Вшанувати пам'ять покійного прийшли близько 500 людей, серед яких усі односельці Нечая, люди яким він допомагав, численні учні та послідовники. Вінок передав третій президент Віктор Ющенко, який напередодні приїхав висловити свої співчуття до родини Нечая.

Похорон пройшов за всіма закарпатським традиціям, з трембітами і ходою. Відспівував покійного православний священик.

Нагадаємо, 81-річний народний цілитель Михайло Нечай, який вважався останнім карпатським мольфаром, був знайдений мертвим в своєму будинку в селі Верхній Ясенів в п'ятницю, 15 липня.

У той же день за підозрою в скоєнні злочину міліція затримала 33-річного чоловіка, який останнім заходив до помешкання Нечая.

Підозрюваний намагався втекти від правоохоронців, але безуспішно.

Як виявилося, це мешканець Львова, який приїхав в село Верхній Ясенів 13 липня і поселився у туристичному наметі неподалік садиби Михайла Нечая. Чоловік був раніше судимий за вбивство жінки, а після звільнення проходив лікування в психіатричній лікарні з діагнозом "шизофренія".

При обшуку в нього виявили велику кількість релігійної літератури. За попередніми свідченнями затриманого, він убив діда Нечая за те, що той не сприймав і не поважав обряди і норми традиційного християнського віросповідання, а сповідував язичництво. Нібито напередодні вбивства він цілу ніч провів у молитвах, і вищі сили сказали йому, що "діда треба покарати".

Мольфар - в культурі гуцулів так називають наділену надприродними здібностями людину, на зразок ворожія, чарівника або народного мага.

Як вважають місцеві жителі, мольфари бувають добрі або злі. Для лікування людей, та керування силами природи (наприклад, хмарами) мольфари використовують замовляння, спеціальні пристрої та трави.

ТСН