У Донецьку з СІЗО втік засуджений

Донецьк. 18 липня, УНІАН. У Донецькій області міліція веде інтенсивні пошуки злочинця, який зухвало втік зі слідчого ізолятора Донецька.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, 48-річний чоловік, уродженець Донецька, громадянин України, осуджений за розбій до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна, втік з СІЗО 16 липня «під час планового етапування до виправної колонії».

У прес-службі констатували, що злочинець скористався недбалістю конвою і чергової зміни ізолятора, і за допомогою підробленого службового посвідчення пройшов через зовнішній контрольно-пропускний пункт за межі слідчого ізолятора. Після цього злочинець сів до автомобіля і зник.

Одразу після втечі правоохоронними органами було введено в дію план-перехоплення: вжито оперативно-розшукових заходів з спіймання утікача, розіслано орієнтування на нього з фотографією і особливими прикметами.

Водночас в облуправлінні державної пенітенціарної служби визнали, що на даний момент пошуки поки не дали результатів.

За фактом втечі Державна пенітенціарна служба України проводить перевірку, зазначили в прес-службі облуправління.