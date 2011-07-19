Затримано голову Держкомісії з регулювання ринків фінпослуг

Київ. 19 липня. УНІАН. Сьогодні, 19 липня, слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ затримано та доставлено до ізолятора тимчасового тримання голову Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України В.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Його затримано за вчинення злочину, пов’язаного з корупцією, поінформували в ГПУ.

На даний час у справі проводяться необхідні слідчі дії.

Як повідомлялося, Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг із березня 2010 року очолює Василь ВОЛГА.