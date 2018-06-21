Працівниця суду здійснила наругу над державним прапором

На Черкащині працівник суду зробила хустинку з.... державного символу України - жовто-блакитного прапора.

У розпорядження агентства «RegioNews» потрапило декілька фотознімків, на яких видно, як керівник апарату (завідуюча секретаріатом) Апеляційного суду Черкаської області Паніченко Леся Іванівна поводиться з одним з державних символів України – жовто-блакитним стягом.

На фото добре видно, як пані Паніченко в залі суду – на фоні державного гербу, використовувала офіційний державний прапор в якості жіночого головного убору (зображуючи щось подібне до прийнятого в ісламі традиційного жіночого головного покривала - хіджабу). В тому, що на фото є саме державний прапор, видно ще й з флагштоку, який ця посадова особа тримає в руках. За інформацією джерел у Черкаському апеляційному суді на момент вчинення наруги над державним прапором Паніченко Л. І. перебувала у стані алкогольного сп’яніння. За всіма ознаками подібні дії нагадують свідому наругу офіційної посадової особи - керівника апарату Апеляційного суду Черкаської області - над одним із державних символів України.

Згідно 338-й статті Кримінального кодексу України за такі дії над державним прапором України, державним гербом України, публічну наругу над державним гімном України встановлюється кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років. Крім того, в Кримінальному кодексі діє норма про те, що такі дії караються штрафом до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і арештом терміном до 6 місяців.

Редакція ІА «RegioNews» вже звернулась до Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України та голови Служби безпеки України з проханням розглянути можливість притягнення Паніченко Лесі Іванівни до кримінальної відповідальності згідно 338-ї статті ККУ.

Також, ІА «RegioNews» звернулась до Міністра юстиції України, Вищої ради юстиції та Вищої ради суддів з проханням дати правову оцінку діям керівника апарату Апеляційного суду Черкаської області та розглянути доцільність її подальшого перебування на керівній посаді в органі судової влади у зв’язку з порушенням чинного законодавства та дискредитацією високого звання працівника суду.

За матеріалами агентства «RegioNews».