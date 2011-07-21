У Маріуполі журналісту погрожували розправою за відеозйомку ДТП

Донецьк. 21 липня. УНІАН. У місті Маріуполь Донецької області правоохоронці затримали зловмисника, який погрожував журналісту розправою за проведення відеозйомки на місці ДТП.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Маріупольського міського управління міліції.

Згідно з повідомленням, 19 липня до чергової частини Жовтневого райвідділу міліції м. Маріуполь надійшло повідомлення від репортера телеканалу НТН про те, що невідомий висловлюється на його адресу нецензурною лайкою і погрожує фізичною розправою.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що зазначений журналіст виконував відеозйомку дорожньо-транспортної події. Один з очевидців вимагав прибрати відеокамеру, на що репортер пояснив про наявність законних підстав щодо своїх дій, що і стало причиною інциденту.

Зловмисника затримано. Ним виявився співробітник промислового підприємства, 1978 року народження. За даним фактом проводиться дослідча перевірка, зазначено у повідомленні.