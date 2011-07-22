Посадовця Чортківського інституту підприємництва і бізнесу затримали на хабарі

10:27, 22 липня 2011
Кримінал
0 0

Вимагав гроші за сприяння у вступі до Чортківського інституту підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету

Тернопільська область. 22 липня. УНІАН. На Тернопільщині   затримано заступника директора з навчальної роботи Чортківського інституту підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету, який  вимагав гроші за сприяння у вступі до вказаного навчального закладу.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах,  за матеріалами УБОЗ УМВС України в Тернопільській області, прокуратурою Чортківського району порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно заступника директора з навчальної роботи Чортківського інституту підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету.

Він вимагав та отримав 2 тис. доларів США хабара від жителя одного із селищ Жидачівського району Львівської області за сприяння у вступі до вказаного навчального закладу його доньки. Фігуранта затримано.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter