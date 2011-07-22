Водіїв тестуватимуть на стан наркотичного сп’яніння

Київ. 22 липня. УНІАН. У першому півріччі цього року інспектори ДАІ Вінницької області виявили та зупинили на дорогах області більше 9 тисяч водіїв у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Про це повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, у Вінницькому обласному управлінні у справах преси та інформації відбулося засідання круглого столу, де йшлося про тривожну тенденцію: збільшення кількості водіїв, які дозволяють собі сісти за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. У роботі зібрання взяли участь працівники обласного Управління ДАІ та наркологічної служби «Соціотерапія».

За словами начальника служби профілактичної роботи УДАІ УМВС України у Вінницькій області Володимира Мотичка, у першому півріччі цього року інспектори ДАІ виявили та зупинили на дорогах області більше 9 тисяч водіїв у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Після ряду резонансних аварій, які стались у цьому році в місті Вінниці, в УДАІ було прийняте рішення про закупівлю мульти-тестів «Sniper» для виявлення наркотичних речовин в організмі водіїв. Перша партія з 30 тестів вже пройшла перевірку, її результати себе виправдали. За кілька днів інспектори затримали 22 водія, які керували автомобілем під дією наркотиків.

Тепер визначити, чи знаходиться водій під дією наркотиків, можна за 10 хвилин. Тест на наркотичне сп’яніння водія проводиться у наркодиспансері в присутності інспектора ДАІ лікарем та медсестрою. «Sniper» виявляє в організмі 10 видів наркотичних речовин.

За словами лікаря-нарколога Вінницького наркологічного диспансеру «Соціотерапія» Дмитра Слободянюка, кожного місяця збільшується кількість водіїв, яких інспектори ДПС доставляють на медичне освідування. А ще лікарі пропонують фіксувати не лише теперішній стан водія, а й визначати його залежність від наркотиків. І якщо підтверджується, що водій систематично приймає наркотичні речовини – вилучати у нього водійське посвідчення.

«Хочеться привернути увагу до цієї проблеми усього суспільства, усіх зацікавлених громадян та українських законодавців. Адже, судячи із росту кількості водіїв, що вживають наркотики та алкоголь, сьогоднішнє покарання є для них дуже м’яким. Сьогодні за ст. 130 Адміністративного кодексу України (керування автомобілем у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння) суд може присудити водіям штраф на суму до 3,4 тисяч гривень, позбавлення права керування автомобілем до десяти років, накласти адміністративний арешт до 15 діб або залучити до громадських робіт», - зазначається у повідомленні УЗГ.



