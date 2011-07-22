СЕС Києва виявила порушення на 65 з 145 об’єктах торгівлі

Київ. 22 липня. УНІАН. Київська міська санітарно-епідеміологічна станція перевірила усі зареєстровані в столиці суб’єкти господарювання, які виготовляють і реалізовують кури-гриль.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, порушення чинного санітарного законодавства виявлено на 65 з 145 об’єктах торгівлі.

Дана перевірка проводилася у зв’язку із захворюваннями людей на гостру кишкову інфекцію внаслідок вживанням курей-гриль, що були придбані у магазині ТОВ «Велика кишеня» в Оболонському районі Києва.

За інформацією СЕС м. Києва, у столиці функціонує 145 підприємств торгівлі, де проводиться виготовлення і реалізація курей-гриль та 4 цехи з переробки м’яса птиці.

За даними СЕС м. Києва, ситуація, що склалася є контрольованою.

Виготовлення курей-гриль проводиться у відповідності до нормативно-технічної документації.

Найбільш типовими виявилися такі порушення: невідповідність готової продукції вимогам нормативної документації, невідповідність сировини (тушки курей) ТУ У, зберігання продукції з вичерпним терміном зберігання, недотримання санітарно-гігієнічного режиму на об’єктах тощо.

За результатами перевірок фахівцями держсанепіднагляду міста до порушників застосовані заходи адміністративного впливу: накладено 69 штрафів, припинено експлуатація 14 об’єктів, припинено виготовлення та реалізацію продукції на 9 об’єктах, застосовано фінансові санкції та знято з реалізації забраковану продукцію.

Перевірки у вказаній сфері перебувають на постійному контролі прокуратури столиці.