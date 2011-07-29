Голову Харківського районного суду затримали за хабарництво

Київ. 29 липня. УНІАН. Співробітники СБУ викрили протиправну діяльність голови Харківського районного суду, який систематично вимагав та одержував хабарі від сторін у справах, які перебували у нього в провадженні.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Оперативниками було задокументовано низку фактів одержання суддею хабарів за розгляд справ та винесення рішень на користь зацікавлених осіб. 20 липня матеріали документування його протиправної діяльності були направлені в порядку ст. 97 КПК України до Генеральної прокуратури, яка порушила щодо голови суду кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання хабара у значному розмірі).

28 липня суддю затримано «на гарячому» під час одержання хабарів: у розмірі 2 тис. дол. за винесення вироку, не пов’язаного з позбавленням волі, та у розмірі 1 тис. 500 дол. за позитивне рішення про визнання права власності на житловий будинок, поінформували в СБУ.

Слідство триває.