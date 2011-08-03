У Севастополі затримали на хабарі голову садового товариства

Севастополь. 3 серпня. УНІАН. У Севастополі за хабарництво затримали голову садового товариства «Біолог», яка вимагала гроші за сприяння в прийнятті до членів згаданого товариства трьох громадян та виділенні їм земельних ділянок.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами відділу ДСБЕЗ УМВС України в місті Севастополі, прокуратурою міста порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно голови садового товариства “Біолог”.

Вона вимагала та отримала 30 тисяч гривень хабара від жителя вказаного міста за сприяння в прийнятті до членів згаданого товариства трьох громадян та виділенні їм земельних ділянок.