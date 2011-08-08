На Львівщині чоловік розбив голову зістрибнувши з лісовоза

Львівська область. 8 серпня. УНІАН. У Сколівському районі Львівщини трагічно загинув 37-річний місцевий житель, який отримав смертельні травми після стрибка з автомобіля-лісовоза УРАЛ.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 7 серпня в урочищі «Бутивля», що в селі Коростів Сколівського району, з автомобіля УРАЛ зістрибнув 37-річний житель вказаного села, який під час руху лісовоза перебував на правому крилі автомобіля.

Внаслідок стрибка чоловік впав на каміння отримавши травму голови від якої помер на місці події.

Обставини трагедії з’ясовуються.