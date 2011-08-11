Порушено справу за фактом ДТП, що сталася за участю судді Госпсуду

Івано-Франківськ. 11 серпня. УНІАН. За фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталась за участю судді Господарського суду Івано-Франківської області, порушено кримінальну справу.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області одразу після огляду слідчим прокуратури місця дорожньо-транспортної пригоди, що сталась близько 23 години 9 серпня за участю судді Господарського суду Івано-Франківської області та в результаті якої помер один із працівників бригади КП «Івано-Франківськводоекотехпром», а інший отримав тілесні ушкодження, прокуратурою області порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

У справі створено слідчу групу, проводяться першочергові слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня близько одинадцятої години вечора на ділянці дороги на вулиці Чорновола в Івано-Франківську автомобіль «ГАЗ-31105», який рухався у напрямку кільцевої розв’язки доріг вулиць Чорновола, Довженка, Петлюри, не врахувавши дорожню обстановку і вимоги тимчасових дорожніх знаків, здійснив наїзд на двох людей, які проводили роботи з ремонту трубопроводу водопостачання. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди від отриманих травм в лікарні помер 59-річний працівник підприємства «Водоекотехпром». Інший працівник цього підприємства, 41-річний житель Івано-Франківська, доставлений в обласну клінічну лікарню і перебуває у реанімації.

Як встановлено, за кермом легковика перебував 47-річний суддя господарського суду Івано-Франківської області. За фактом дорожньо-транспортної пригоди проводиться дослідча перевірка, з’ясовуються усі обставини та причини, що призвели до загибелі і травмування людей.