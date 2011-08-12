На Полтавщині дворічна дитина отруїлася таблетками

12:29, 12 серпня 2011
Кримінал
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Дівчинка в реанімації

Кременчук. 12 серпня. УНІАН. У Кременчуку Полтавської області дворічна дівчинка отруїлася таблетками від алергії. Про це повідомили УНІАН у центрі пропаганди ГУ МНС України в Полтавській області.

За їх даними, дівчинка прийняла 6 таблеток за добової норми для дорослого – 1 таблетка і була госпіталізована до реанімаційного відділення кременчуцької міської дитячої лікарні.
«Дитина прийняла 6 таблеток, тоді як добова норма для дорослого – одна таблетка. А для такого віку допустима чверть таблетки», - сказав головлікар дитячої лікарні Юрій Попенко.

Як дівчинці потрапили в руки таблетки, головлікар не знає. Проте він наголосив, що це свідчить про недбалість дорослих при зберіганні медпрепаратів.

Лікарі поставили їй діагноз «медикаментозне отруєння».

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