Суд відпустив сина бізнесмена, який на смерть збив дівчину
"Амністований як інвалід"
Сімферополь. 12 серпня. УНІАН. Залізничний райсуд Сімферополя сьогодні звільнив від кримінальної відповідальності сина кримського бізнесмена Йосипа Файнгольда Віталія, який у 2008 році на автомобілі збив насмерть мотоциклістку Ганну Мішуткіну.
«Стосовно Віталія Файнгольда припинено провадження у справі, його звільнено від кримінальної відповідальності за амністією, оскільки він є інвалідом другої групи», - повідомила телефоном УНІАН його адвокат Ірина Неналтовська.
Батьки загиблої дівчини можуть звернутися з цивільним позовом про компенсацію моральної шкоди.
«У порядку цивільного судочинства є право звернутися до суду з позовом, якщо вони вважають, що їх претензії якимсь чином ще не задоволені. Хай доводять, що потрібно платити їм (батькам дівчини - УНІАН) більше, ніж заплатили вже зараз», - додала І.Неналтовська.
Як повідомляв УНІАН, аварія за участі мотоцикла Suzuki і автомобіля Bentley сталася уночі у вересні 2008 року в районі залізничного вокзалу Сімферополя. Після удару мотоцикл відкинуло на інший автомобіль, а Bentley зіткнувся ще з двома машинами.
Водій Suzuki Г.Мішуткіна одержала тяжкі травми і померла на місці аварії.
Експерти встановили, що Bentley рухався зі швидкістю 171 кілометр на годину.
Залізничний райсуд Сімферополя у листопаді 2009 року побачив «суміжну форму провини» учасників аварії, засудив В.Файнгольда до трьох років позбавлення волі з відстроченням виконання вироку на два роки, і зобов`язав сплатити колишньому чоловіку загиблої – опікуну її малолітньої дочки - 500 тис. грн. як компенсацію збитку.
Апеляційний суд Криму відхилив скаргу прокуратури і батька дівчини на рішення суду першої інстанції, вони звернулися до Верховного суду України. Той у січні 2011 року направив справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.