МВС переймається комплектуванням вакантних посад фахівцями

Київ. 18 серпня. УНІАН. Для Міністерства внутрішніх справ України одним з найбільш пріоритетних є кадрове питання зокрема, комплектування вакантних посад фахівцями необхідного рівня та неприпустимість існування так званої «паличної системи», коли перед працівниками міліції може ставитися план по виконанню окремих видів показників службової діяльності.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, про це йшлося під час відеоселекторної наради керівництва Департаменту кадрового забезпечення МВС України та керівників обласних кадрових апаратів, що відбулася у Міністерстві внутрішніх справ України .

Як зазначається у повідомленні, знайомлячи учасників наради із порядком денним, начальник ДКЗ МВС України генерал-майор Юрій Казанський зазначив, що на її розгляд виноситься декілька питань.

Зокрема, серед них були такі важливі для правоохоронного відомства питання, як комплектування вакантних посад фахівцями необхідного рівня та зміни в організаційно-штатній структурі органів внутрішніх справ.

Крім того, керівник ДКЗ МВС України Юрій Казанський звернув увагу учасників наради на неприпустимість існування так званої «паличної системи», коли перед працівниками міліції може ставитися план по виконанню окремих видів показників службової діяльності.

– Із цим напряму пов’язані і посадові злочини, – наголосив начальник Департаменту кадрового забезпечення, – адже таке «планування» буквально підштовхує працівника міліції до скоєння службового підроблення і, як наслідок – до кримінальної відповідальності.