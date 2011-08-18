У Чернівцях багатотонна фура протаранила житловий будинок

Київ. 18 серпня. УНІАН. У Чернівцях багатотонна вантажна фура Рено врізалася в житловий будинок.

Інцидент стався в середу близько 17. 00. На щастя, мешканці будинку не постраждали, і водій фури також не отримав серйозних тілесних ушкоджень.

За словами водія, поруч з будинком автомобіль несподівано занесло, він почав гальмувати, однак не зміг запобігти зіткненню. В результаті стіна будинку впала, а його другий поверх втримався на кабіні вантажівки. В даний момент встановлюються причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.

УРА-Інформ

