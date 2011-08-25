У День Незалежності міліція грубих порушень порядку не зафіксувала

Київ. 25 серпня. УНІАН. Завдячуючи гарній організації святкових заходів Київською міською держадміністрацією та злагодженим діям правоохоронців з охорони громадського порядку в день 20-річчя Незалежності України грубих порушень громадського порядку у столиці не зафіксовано.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Києві.

Як зазначається в повідомленні, «вчора в столиці відбулися святкові заходи з нагоди 20-річчя Незалежності нашої держави. Кияни та гості столиці стали свідками фіналу конкурсу «Студентська красуня», подивилися виступи народних колективів «Фольк мюзік» та молодих виконавців на імпровізованій сцені біля будівлі КМДА. У центральній частині Києва відбулися також фестивалі «Парад вишиванок», «Тато, мама, я – спортивна сім’я», конкурси на краще виконання української пісні «Караоке із зірками», концерти кращих дитячих колективів, вуличні вистави, інтерактивні ігри та інші святкові розваги. Більше 100 тисяч глядачів спостерігали за грандіозним концертом зірок української естради та феєрверком на Майдані Незалежності. Грубих порушень на заходах, організованих місцевою владою, не сталося».

Більше того, «штаб Головного управління МВС України в м. Києві зафіксував зниження рівня загально-кримінальної злочинності порівняно з передсвятковими днями на 13 відсотків. 24 серпня не вчинено тяжких злочинів, таких, наприклад, як вбивства та завдання тяжких тілесних пошкоджень, не сталося жодної квартирної крадіжки, удвічі менше автовласників потрапляли в дорожньо-транспортні пригоди».

Начальник київської міліції Олексій КРИКУН від імені всіх київських правоохоронців висловив щиру вдячність голові КМДА Олександру ПОПОВУ за гарну організацію свят у місті, скоординовану роботу в місцях проведення урочистостей та допомогу органам внутрішніх справ.

Втім, зазначається в повідомленні, «під час акцій, організованих деякими опозиційними партіями та громадськими організаціями, не обійшлося без порушень. Незважаючи на заборону Окружного адміністративного суду міста Києва проводити в центрі столиці збори, демонстрації та походи, лідери акцій протесту після мітингу в парку ім. Т. Шевченка вдалися до протиправних дій. Учасники мітингу вишикувалися в колону та почали рухатися проїжджою частиною вул. Володимирської у напрямку Михайлівської площі. Протестантів було в черговий раз поінформовано про рішення суду, яке обмежує цього дня проведення ходи.

Однак мітингувальники таки рушили на ланцюжки правоохоронців, у результаті чого виникла сутичка, під час якої 6 працівників міліції Дніпровського районного управління дістали тілесні ушкодження різних ступенів: від укусу до забійних ран та черепно-мозкових травм. Правову оцінку цим діям буде надано найближчим часом».

Також вчора о 12.00 у Міському саду навпроти Кабінету міністрів України, біля флуоресцентного панно з написом «20 річниця Незалежності України» зібралися представниці жіночого руху «Femen», які серпами та косаркою пошкодили квіткову композицію. Чотирьох феміністок затримано за ст. 173 КУпАП.

За даними ВЗГ, 24 серпня охорону громадського порядку забезпечували 2692 працівника міліції та 1200 військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.