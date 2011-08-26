Росіянин намагався вивезти з України 8 стародруків

Київ. 26 серпня. УНІАН. Вісім стародруків, датованих 1794 – 1901 роками випуску, та старовинний портрет виявлено митниками пункту пропуску «Бачівськ» в автомобілі громадянина Росії, який прямував до себе на батьківщину. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держмитслужби України.

Росіянин обрав спрощений режим проходження митного контролю – «зелений коридор», тим самим засвідчивши, що жодних заборонених, обмежених чи обов’язкових до декларування предметів не переміщує. Однак митники не зважаючи на те, що авто було поставлено водієм на так званий “зелений коридор”, приділили особливу увагу його оглядові.

У багажному відсіку легковика, серед особистих речей громадянина оперативники виявили 8 стародруків та старовинний портрет.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 339 Митного кодексу України. Предмети вилучено та відправлено на експертизу для встановлення їх історичної та культурної цінності.