Хорошковський став генералом

Київ. 26 серпня. УНІАН. В порядку переатестування військове звання генерал армії присвоєне дійсному державному раднику митної служби України Хорошковському Валерію Івановичу – голові СБУ.

Голові СБУ Валерію Хорошковському присвоєно звання "генерал армії України". Відповідний Указ президент Віктор Янукович підписав 12 серпня.

"Присвоїти в порядку переатестування військове звання генерал армії України дійсному державному раднику митної служби України Хорошковському Валерію Івановичу – голові Служби безпеки України", - сказано в документі, розміщеному на сайті президента.

Цим указом також у порядку переатестування присвоєно більш високі звання ще низці чиновників.

Хорошковський обіймає посаду голови СБУ з березня 2010 року.

З грудня 2007 по січень 2009 року він був головою Державної митної служби. Хорошковський також був міністром економіки й з питань європейської інтеграції з листопада 2002 по січень 2004 року.

ТСН