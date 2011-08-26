Провідники Одеської залізниці налагодили контрабандний канал
Злочинну групу викрило СБУ
Київ. 26 серпня. УНІАН. Служба безпеки України викрила злочинну діяльність 11 працівників Одеської залізниці, причетних до організації та функціонування каналу контрабанди товарів.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що 45-річна громадянка України – провідниця пасажирського потяга «Одеса – Москва» тривалий час незаконно переправляла до Російської Федерації різноманітні товари без відповідного митного оформлення.
Співробітники СБУ затримали контрабандистку у пункті пропуску «Конотоп» Сумської митниці під час чергової контрабандної оборудки.
У службовому купе провідника оперативники виявили баули з незадекларованими товарами, а у сумці правопорушниці, серед власних речей, було знайдено 7 одиниць спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, закамуфльованих під кулькові ручки, брелоки від автосигналізацій, годинники та запальнички з вмонтованими в них мікрофонами та відеокамерами.
Слідчими УСБУ в Одеській області стосовно зловмисниці порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.
Крім того, у результаті перевірки було виявлено причетність до контрабандної діяльності ще 9 провідників та начальника потягу, яких звільнено з займаних посад.